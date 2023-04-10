رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا، وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء، وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»، أمس بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»: «غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا، وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، اهتم بالإنسان وكرامته من دون تمييز، حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم.. وفي (يوم زايد للعمل الإنساني)، وفي كل يوم ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة».

من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رحل بجسده.. وبقي بأثره.. ونستذكر كل يوم خيره».

وتابع سموه عبر «تويتر»: «رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه.. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر.. في جنات الخلد يا زايد الخير».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسّخ قيم الجود والعطاء، ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض، مشيراً سموه إلى مواصلة السير على هذا النهج القويم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نُخلّد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي رسّخ قيم الجود والعطاء ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض.. مُواصلين السير على هذا النهج القويم في إمارات الخير والإحسان تحت قيادة سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله».