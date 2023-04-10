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62 ألف مستفيد من مبادرات جمارك دبي في رمضان

62 ألف مستفيد من مبادرات جمارك دبي في رمضان
11 ابريل 2023 02:40

دبي (وام)

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عززت جمارك دبي من مبادراتها الخيرية والمجتمعية الداعمة لكافة أطياف المجتمع خلال شهر رمضان، حيث استفاد نحو 62 ألف مستفيد، من 18 مبادرة مجتمعية وتطوعية لمختلف الفئات «عمال، كبار المواطنين، الأيتام، الأسر المتعففة»، تعزيزاً لثقافة العطاء المترسخة في الدولة، وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يُصادف 19 رمضان.
وتوزعت مبادرات جمارك دبي من توزيع 1000 من السلال الغذائية على الأسر المتعففة في دبي، بالإضافة إلى توزيع 10.000 وجبة إفطار ضمن مبادرة «سواعد الفرضة» وتوزيعها على مرتادي الطرق من سائقي المركبات، بواقع 2500 وجبة أسبوعياً، وتوزيع 40 ألف وجبة إفطار صائم تستمر حتى نهاية رمضان، موجهة للعمالة المساندة وحراس الأمن في المراكز الجمركية.
كما امتدت مبادرات الدائرة إلى المبادرات التوعوية والدينية، حيث حرصت جمارك دبي على تعزيز الوعي الصحي والثقافي للموظفين من خلال تنفيذ عدة محاضرات توعية عبر تقنية الاتصال المرئي، التي هدفت إلى تثقيف الموظفين بأسلوب الحياة الصحي، فضلاً عن تنظيم محاضرة دينية بعنوان «قيّم الامتنان».

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