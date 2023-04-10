اللجنة الأولمبية الوطنية تطلق الجانب الخاص بها ضمن منصة «متطوعين. إمارات»

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن العمل التطوعي يُعد سمة ملازمة وثقافة راسخة لدى مجتمع دولة الإمارات أرسى مبادئها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال ما قدمه من أعمال جليلة للبشرية جمعاء في مختلف مجالات الحياة والتي لا نزال نسير على نهجها ونهتدي بها.

وأشار سموه إلى أن نجاح وتطور العمل التطوعي في الإمارات يعد ثماراً نجنيها بعد أن جعلته قيادتنا الرشيدة نهجاً وأسلوب حياة، إلى أن بات الجميع يبادر بالانضمام إلى المنصات التطوعية من مواطنين ومقيمين للمشاركة في تنظيم الفعاليات والأحداث المختلفة، بما فيها الاستحقاقات الرياضية.

وعبّر سموه عن اعتزازه بما يقوم به المتطوعون من أدوار رائدة في تسهيل مهمة جميع فرق العمل واللجان المنظمة للأحداث والفعاليات الرياضية، والجمهور والمتابعين ووسائل الإعلام، ما جعل لتخصيص جانب للمجال الرياضي بالمنصة التطوعية «متطوعين. إمارات» أهمية كبيرة نسعى من خلالها إلى توحيد هذه الجهود التطوعية والخبرات المتراكمة، وإبرازها في إطار مؤسسي معتمد يعود بالفائدة المرجوة على الأطراف كافة. ونوّه سموه بقيمة العمل التطوعي في المجال الرياضي، كونه سيفتح آفاقاً جديدة من المعارف والخبرات، ويؤهل عناصر واعدة تمتلك مقومات وعوامل متنوعة تكتسبها مع مرور الوقت في المحافل الرياضية، بما يضمن زيادة الوعي في المستقبل بطبيعة التعامل مع الاستحقاقات الرياضية والمناسبات المرتبطة بها، وما تتمتع به من خصوصية عن بقية القطاعات الأخرى.

ووجه سموه بتفعيل دور اللجنة في العمل التطوعي الرياضي واعتماده أمام جميع المؤسسات والهيئات الراغبة في التعاون، من خلال أنشطتها ومبادراتها وبرامجها، وجميع الأحداث التي تقام على أرض الدولة والتنسيق مع الشركاء لتنفيذ تلك الرؤية.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق اللجنة الأولمبية الوطنية الجانب الخاص بها في العمل التطوعي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني ضمن منصة «متطوعين. إمارات»، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للعمل التطوعي؛ بهدف إعداد كوادر متعددة التخصصات تسهم في تعزيز مسيرة الدولة، وترسيخ مكانتها موقعاً متميزاً وخياراً مفضلاً للمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية في إقامة أكبر المحافل والاستحقاقات على الأصعدة كافة.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أن العمل التطوعي يُعد من أهم الجوانب التي تسهم في إنجاح برامج وفعاليات الجهات والمؤسسات، كما أنه يواصل تأكيد نهج دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التعاون والعطاء الممتدة عبر عقود طويلة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية.

من جانبها، أكدت حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن التطوع في المجال الرياضي جزء لا يتجزأ من العمل التطوعي الذي تولية قيادة وحكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة، لكونه يُعد رافداً تطويرياً منبعه البذل والعطاء من أجل الجميع، مشيرة سعادتها إلى أن وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات، تدعمان من خلال المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات»، إمكانية المشاركة الحافلة بالفرص التطوعية المتنوعة، بما يحقق الأهداف التنموية القصيرة وبعيدة المدى، ومن هذه المجالات التطوع الرياضي، الذي يعد مضماراً محفزاً وجاذباً للعديد من المتطوعين المنتسبين للمنصة، من كلا الجنسين وكافة الأعمار ومختلف الجنسيات.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: إن العمل التطوعي يأتي في صميم مهمة واستراتيجية المؤسسة، والتي دُشنت للسير على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتزامه الثابت تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري.