طحنون بن محمد: «يوم زايد للعمل الإنساني» فرصة لاستذكار تجربة بناء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لاستذكار تجربة بناء دولة الإمارات على قيم الخير والتسامح التي أرساها الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه. وقال سموه عبر «تويتر»، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»: «يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لاستذكار تجربة بناء دولة الإمارات على قيم الخير والتسامح التي أرساها الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حتى صارت نموذجاً يُحتذى به، يتواصل فيه البذل والعطاء للعالم بأسره، وعلى خطاه على نهج العطاء والبذل يمضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله».