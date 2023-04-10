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سيف بن زايد: الخير والعطاء

سيف بن زايد: الخير والعطاء
11 ابريل 2023 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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غرد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمقولة خالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحث البشر على الخير والعطاء.
وكتب سموه عبر «تويتر»، بمناسبة يوم «زايد للعمل الإنساني»: «الإنسان القادر يجب أنه يعمل بقدر مقدرته وإذا ما يقدر معذور.. لذلك إن الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل إنه يقضي حاجة الناس.. (المغفور له، بإذن الله تعالى، زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه». 

سيف بن زايد
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
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