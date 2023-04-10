سعيد بن طحنون: الإمارات منارة إنسانية

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل مسيرة الخير والعطاء لترسيخ مكانة الإمارات في العمل الإنساني، سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال معاليه: «إن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اقترن دائماً بتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، وأصبحت الإمارات في عهده من أهم الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم».

وأضاف معاليه: «إنه في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، نتقدم بالتحية والتقدير للقيادة الرشيدة التي حملت مبادئ زايد وقيمه، والتزمت بالسير على نهجه، وجسدت رؤاه وأفكاره في جميع مواقفها، داعين الله تعالى أن تمضي قدماً بمسيرة بلادنا إلى أرفع مراتب العزة والتقدم».