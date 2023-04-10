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فارس المزروعي: بصمات الشيخ زايد في ذاكرة العالم

فارس المزروعي
11 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن بصمات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في ميادين العمل الإنساني لاتزال ماثلة في ذاكرة وقلوب الشعوب بالمنطقة والعالم بأسره، وأن يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ لقيم الخير والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم والمستمرة حتى يومنا هذا ضمن نهج واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف أن هذه المناسبة الغالية على نفوسنا في التاسع عشر من رمضان من كل عام مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تأتي تأكيداً لاعتزاز دولة الإمارات بالقائد المؤسس صاحب الأيادي البيضاء التي جاءت بالخير والعمل الإنساني في أنحاء المنطقة والعالم أجمع. وقال: إن زايد الخير لم يترك مجالاً للعطاء وخدمة الإنسانية والفئات الضعيفة والمحتاجة إلّا وكانت له فيه بصمات بارزة، وهو ما جعل اسم زايد محفوراً في ذاكرة وعقول الشعوب والبسطاء من الناس، كما حملت اسمه العديد من المدن العمرانية والمشروعات الخدمية. 

الشيخ زايد
الإمارات
فارس المزروعي
يوم زايد للعمل الإنساني
شرطة أبوظبي
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