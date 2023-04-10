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راشد القاسمي: الإمارات تتصدر ميادين العمل الخيري والإنساني

راشد القاسمي
11 ابريل 2023 02:39

الشارقة (وام) 

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أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن التاسع عشر من شهر رمضان الفضيل أصبح أحد العناوين الكبيرة في دولة الإمارات، حيث نستذكر فيه ومن خلاله دور وجهود ومكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤسس وباني دولة الإمارات. وقال في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إنه ترسيخاً لإرث زايد الخير والسير على دربه في نشر العمل التطوعي والإنساني بأبهى صوره و بفضل جهود ومبادرات المغفور له الشيخ زايد، تبوأت دولة الإمارات موقع الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني إقليمياً وعالمياً.

الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
دائرة المالية المركزية
الشارقة
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