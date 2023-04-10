يونس الخوري: «يوم زايد للعمل الإنساني» علامة إنسانية فارقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «يمثل (يوم زايد للعمل الإنساني) الذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، علامة فارقة في مسيرة العمل الإنساني والخيري والإغاثي بدولة الإمارات، ومناسبة تعيد إلينا ذكرى الوالد المؤسس الذي بنى دولتنا على قيم المحبة والعطاء التي أصبحت منارةً نهتدي بها لمواصلة مسيرة العمل الإنساني من خلال مد يد العون لمختلف شعوب دول المنطقة والعالم بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنسية».

وأضاف الخوري، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «نجدد التزامنا بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الإنسانية التي رسمها زايد الخير واستكمال مسيرته الحافلة بالإنجازات المهمة على الصعيد الإنساني، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التنموية لدعم جهود العمل الإنساني عالمياً، وتوفير الحياة الكريمة والسلام للبشرية جمعاء».