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«استشاري الشارقة»: «يوم زايد للعمل الإنساني» احتفاء بقيم الخير والعطاء

علي ميحد السويدي
11 ابريل 2023 02:38

الشارقة (وام)

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أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة مهمة تشهدها الإمارات وهي تمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالإنجازات بمجالات العمل الإنساني.
وقال السويدي: إن هذا اليوم يمثل رمزاً وتجسيداً لقيم العطاء والمحبة التي حفرها في عقولنا ووجداننا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ويؤكد ريادة دولة الإمارات في الأعمال الخيرية والإنسانية.
وأكد أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس أن مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى غالية تعكس مدى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم كل أشكال العون والمساندة والدعم لغير القادرين حول العالم.
وأشار الجروان إلى أن الإمارات كانت ولاتزال سباقة لدعم الأشقاء والأصدقاء في كل مكان عبر طرح مبادرات إنسانية عديدة يعود نفعها على فئات كثيرة من مجتمعات دول العالم بمن فيهم الفقراء والمحتاجون والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة.
وقال أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن يوم زايد للعمل الإنساني يحل هذا العام والإمارات تواصل جهودها عبر العالم بمجالات العمل الإنساني بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

استشاري الشارقة
الإمارات
الشارقة
يوم زايد للعمل الإنساني
علي ميحد السويدي
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