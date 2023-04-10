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ناعمة المنصوري: قيم العطاء والتكافل

ناعمة المنصوري
11 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يوم زايد للعمل للإنساني مناسبة نحتفي خلالها بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد العمل الإنساني، الذي جعل من الإمارات وطن وعنوان الإنسانية والسند والملاذ الآمن لكل المحتاجين والشعوب والمجتمعات حول العالم.
وقالت في تصريح لها بهذه المناسبة: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس دولة الإمارات على العطاء والخير والتكافل ومد يد العون والمساعدة للجميع دون النظر إلى لون أو عرق أو دين وسارت على نهجه القيادة الحكيمة التي جبلت على حب الخير والتضامن الإنساني لخير البشرية جمعاء.
وأضافت أن الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في مختلف الظروف الطارئة وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية أينما وجدت يعكس أسمى قيم العطاء الإنساني وجميعها مبادئ إماراتية راسخة تجسد بشكل جلي إيمان القيادة الرشيدة بترسيخ دعائم الاستقرار ونشر سحائب الخير في ربوع العالم من أجل الإنسانية.

ناعمة المنصوري
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
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