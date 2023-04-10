«القلب الكبير»: أعظم إرث

الشارقة (الاتحاد)

قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: يحتفي المجتمع الإماراتي في كل عام بيوم زايد للعمل الإنساني، ليؤكد أن أعظم إرث قد تحظى به الشعوب والأمم هو القيم الأصيلة التي أرساها الآباء المؤسسون، كونها تشكل جوهر ثقافة المجتمع وبوصلة أفعاله ومقياساً مستداماً لممارساته، فيحفظ بواسطتها منجزاته ويحمي صورته ومكانته التي تحققت بسمو الخُلق وعظمة الفعل، فإذا كانت الموروثات المادية متغيرة، تتبدل مع الزمن، تنقص أو تزيد بحسب الظروف، فإن القيم الموروثة مثل الغرس الطيب، دائم النمو والخضرة والثمر. وأكدت أن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ليست مجرد أفعال من التاريخ، بل هي دروس وعبر متواصلة، نتعلم منها كل يوم وليس كل عام، نتعلم منها أن ما بين أيدينا من خير فيه حق للمحتاجين والمحرومين، وأن العطاء هو جزء من الشكر على النعم، ووسيلة للحفاظ عليها وتنميتها، ونتعلم أيضاً أن الحياة قائمة على العطاء المتبادل، فعندما وقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى جانب شعوب المنطقة والعالم، رُد إلينا ذلك ثقة وتقديراً ومحبة، إن مسيرة زايد لا نهاية لها، لأنها مسيرة خير مرتبطة بالحكمة وبعد النظر والصبر والإيثار.