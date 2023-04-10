قيادات إعلامية إماراتية: قادرون على مواكبة الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أكد الإعلاميون المشاركون في منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثامنة قدرة المؤسسات والكوادر المحلية الإعلامية على اللحاق بركب التطور وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتين إلى الحاجة إلى تدريب الكوادر الإعلامية ضمن مختلف قطاعات الإعلام على استخدام تلك التقنيات كل في مجال تخصصه، ومؤكدين أهمية التركيز على الأجيال القادمة، وإكسابها تلك التقنيات إلى جانب تدريب الكوادر الإعلامية الحالية.

وكشف معالي عمر بن سلطان العلماء عن إطلاق دليل جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة حول أهم منصات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها والاستفادة منها في إعداد المحتوى الإعلامي وتطويره.

كما أكد مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم» عضو مجلس دبي للإعلام، أن إمارة دبي وفرت قبل سنوات البيئة المناسبة والبنية التحتية للشركات الإعلامية التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشيراً إلى أن نسبة النمو في عدد الشركات خلال عام 2022 فاقت 7%، مشيراً إلى أن أغلب تلك الشركات تعمل في المجالات التكنولوجية والتقنية، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الشركات العاملة في القطاعات الأخرى.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن تطوير قطاع الإعلام بحاجة إلى زيادة الجرعة المعرفية لدى الأجيال الجديدة، من خلال إدراج معارف الذكاء الاصطناعي ومجالاته في المناهج التعليمية، وأشار سعادته إلى أهمية تزويد الكوادر الإماراتية العاملة ضمن قطاع الإعلام بتلك المهارات التي ستسهم بلا شك في تطوير الأداء الإعلامي في المستقبل، كما أكد سعادته توفير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» لكافة المقومات والعوامل التي تضمن استقطاب وزيادة عدد الشركات المنضمة إليها.

وأكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أهمية تأهيل الكوادر الإعلامية العاملة في قطاع الإعلام على استخدام أحدث التقنيات ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً في هذا المجال، وتقود الحراك العربي في الفضاء الرقمي، وتقدم نموذجاً عربياً لتطوير قطاع الإعلام وتوفير التدريب اللازم للعاملين ضمن روافده المختلفة.

وخلال «منتدى الإعلام الإماراتي»، أكد رؤساء تحرير الصحف المحلية أهمية زيادة المحتوى العربي، باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تدريب الكوادر العاملة في الصحف المحلية على استخدام تلك التقنيات، وضرورة مواكبة هذا التطور، والتأكيد على قضية المصداقية التي باتت على المحك بسبب انتشار ظاهرة نشر المحتوى المضلل وغير الموثوق باستخدام الذكاء الاصطناعي.