«بيئة ومحميات الشارقة»: «يوم زايد للعمل الإنساني» عنوان العمل الخيري

الشارقة (وام)

أكدت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن يوم زايد للعمل الإنساني عنوان مستدام في العطاء والعمل الخيري في دولة الإمارات على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم المجيد يجسد قيم الوفاء لإرث مؤسس وباني دولة الإمارات.

وقالت، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالعطاء والخير بدأت مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي غرس في الإنسانية عماداً يزداد قوة مع مرور الزمن وواصلت القيادة الرشيدة هذه المسيرة وهذا النهج في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب من دون تمييز أو تفرقة، وفي يوم زايد للعمل الإنساني نجدد عهد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ونؤكد استمرار مسيرتنا خلف قيادتنا بكل فخر واعتزاز لتعزيز وترسيخ نهج العمل الخيري والإنساني.