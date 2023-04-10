«نقل عجمان»: الشيخ زايد غرس العطاء في النفوس

عجمان (وام)

أكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان أن يوم زايد للعمل الإنساني تتجسد فيه القيم الإنسانية النبيلة التي تركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث كان حب الخير والحرص على العمل الإنساني وغرس العطاء في أبناء شعبه أبرز سمات حكيم العرب «طيب الله ثراه».

وقال لوتاه - في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني - نستذكر مسيرة زايد الخير التي ارتبطت بالعمل الإنساني والتسامح ونشر السعادة بين الشعوب، تلك المسيرة التي سارت عليها وانتهجتها قيادتنا الحكيمة وتوارثها الأبناء عن الآباء حتى أصبحت منهجاً تربوياً متأصلاً في نفوس الشعب الإماراتي وجزءاً لا يتجزأ من قيمه الأصيلة.

وأضاف: منذ أن غرس زايد غصن الاتحاد ووضع اللبنات الأولى للدولة سخر كل إمكانيات وموارد الدولة في سبيل رفعة الإنسان ورفاهيته، وكانت له اليد الطولى في مساعدة الشعوب في جميع أنحاء العالم، وامتدت أياديه البيضاء لمساعدة الأشقاء والأصدقاء في أوقات السلم والكوارث والمحن.