وزير العدل: اقترن اسم زايد الخير بالمحبة والبذل والعطاء

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يعتبر مناسبة مهمة نستحضر فيها المسيرة الملهمة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، هذه المسيرة المليئة بالإنجازات في شتى مجالات الحياة وإيمانه المطلق في قدرات أبناء هذا الوطن واهتمامه ببناء الإنسان، باعتباره العنصر الفاعل في تقدم المجتمعات. وقال، في تصريح بهذه المناسبة: حرص الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، على مد جسور المحبة والبذل والعطاء الإنساني، فعلى مدى سنوات اقترن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالعطاء، والسعي لتقديم العون لكل محتاج، بصرف النظر عن الدين أو العرق، مستهدفاً في ذلك أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للتسامح والإخاء وتعزيز قيم التعايش والتآخي بين البشر.