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الإمارات

محمد الحسيني: استلهام لقيم الخير

محمد الحسيني
11 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: يحتفي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة وطنية سنوية، وهي «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 من شهر رمضان، ويوافق ذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مستذكرين خلالها مسيرة ونهج الأب المؤسس في ترسيخ ثقافة العطاء على مدى أكثر من 50 عاماً، ومستلهمين قيم الخير والبذل والعطاء التي زرعها في نفوس أبناء دولة الإمارات، حتى أصبح العمل الخيري والإنساني منهجاً وسلوكاً حضارياً حملت رايته قادة الدولة وتبناه أبناؤها على أكمل وجه، مما جعل دولة الإمارات قدوة ومثالاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني بين دول العالم أجمع.
ونحن في وزارة المالية، نجدد عهدنا بمواصلة السير بخطى ثابتة على نهج زايد الخير في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية التي تعزز من مكانة دولة الإمارات وترفع اسمها عالياً في مجال العمل الإنساني والتنموي.

محمد الحسيني
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
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