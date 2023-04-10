محمد الشرفاء: عهد ووفاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل: «يمثل يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لاستذكار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومآثره الخالدة في العطاء والتسامح والعمل الإنساني والاجتماعي، حيث كان، رحمه الله، سباقاً لمد يد العون والمساعدة حول العالم دون تمييز أو تفرقة على أساس العرق أو اللون أو الدين، ما جعل اسمه محفوراً في ذاكرة الشعوب ووجدان المجتمعات كرمز للعطاء والعمل الإنساني. وليس أدل على ذلك أن العديد من المدن العمرانية والمشروعات الخدمية والمدارس والمستشفيات في مختلف دول العالم ما زالت تحمل اسمه حتى يومنا هذا، وذلك تخليداً لذكراه وسيرته العطرة، وتعبيراً عن تقدير أهلها لأياديه البيضاء، وبصماته الإنسانية الحانية. وأضاف معاليه: «اليوم تسير دائرة البلديات والنقل على نهج الشيخ زايد الإنساني، مستلهمةً إرثه ورحلته في العطاء وعمل الخير من خلال تنفيذ مشاريع وخطط التطوير الحضري والعمراني التي تقوم على بناء المدن الذكية، والمرافق العامة والبنى التحتية المستدامة، وتحديث وبناء منظومة النقل المتكامل، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، والتي تضع الإنسان في قلب اهتمامها، وتجعل من سعادته ورفاهيته غايتها النهائية».