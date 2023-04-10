سلطان المنصوري: عنوان للإنسانية

دبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يحلّ يوم زايد للعمل الإنساني كلّ عام لنستذكر إرثاً يعيش فينا وأثراً لمس حياة البشر في مختلف أنحاء العالم تركه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وأصبح تميّز الإمارات في قيم العدل والعمل الإنساني أيقونة عالمية تحمل بصمة زايد ومرتبطاً برؤيته الإنسانية، ويعتبر دعم المغفور له للتضامن والكرم والتسامح والعطاء للآخرين مُنطلقاً لنا لنواصل العمل على خطاه، وهو إرث حمله خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات».

وأضاف: «وقد ترجمت الإمارات إرث زايد المعروف كعنوان للإنسانية والعطاء من خلال صدارتها ضمن قائمة أكبر الدول المانحة بالنسبة لدخلها القومي. فمن خلال المبادرات والمنح والبعثات الإنسانية، لمست الإمارات حياة عددٍ لا يُحصى من البشر حول العالم».