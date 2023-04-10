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الإمارات

محمد سعيد النيادي: استدامة الخير

محمد سعيد النيادي
11 ابريل 2023 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة الشؤون الإسلامية والأوقاف في يوم زايد للعمل الإنساني، نستدعي معاني استدامة الخير، فنستحضر بإحياء التاريخ المضيء للوالد المؤسس الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، ونجسد مآثره الخالدة في رعاية الإنسان، ومسيرته الحافلة بالخير والإحسان، فقد أرسى «طيب الله ثراه» منهجاً قويماً لقيم العطاء وحب الخير للإنسان، فلم يأل جهداً في ترك مسيرة بناءة، تعكس عمق إيمانه بعمل الخير وفعل البر. وأضاف: «سيظل نهج الشيخ زايد -طيب الله ثراه- راسخاً في أذهاننا، مضيئاً لحياتنا، يعزز فينا وفي أجيالنا قيم العمل الخيري، والتطوع الإنساني، تحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي تسير على نهج المؤسسين في استدامة البذل والمعروف، حتى أضحت دولة الإمارات منطلقاً لقوافل الخير والعطاء، وواحة مستدامة للتسامح والإخاء».

محمد سعيد النيادي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
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