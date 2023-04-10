الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تراحم الخيرية»: جهود الشيخ زايد الإنسانية يشهد لها العالم

خالد القاسم
11 ابريل 2023 02:39

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأصول الأجنبية لـ"المركزي" تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأياديه البيضاء داخل وخارج الدولة وجهوده الإنسانية والإغاثية ومواقفه تجاه الإخوة والأشقاء دون التمييز بين دين أو عرق أو جنسية. وقال، في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن الشيخ زايد، رحمه الله، بنى المستشفيات بأعداد كبيرة في الكثير من الدول، وكذلك بنى القرى وأنشأ مدناً كاملة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى أعماله الإنسانية في أوقات الأزمات والكوارث في الكثير من دول العالم.

الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
مؤسسة تراحم الخيرية
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
اليوم 14:00
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©