«تراحم الخيرية»: جهود الشيخ زايد الإنسانية يشهد لها العالم

دبي (وام)

أكد خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأياديه البيضاء داخل وخارج الدولة وجهوده الإنسانية والإغاثية ومواقفه تجاه الإخوة والأشقاء دون التمييز بين دين أو عرق أو جنسية. وقال، في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن الشيخ زايد، رحمه الله، بنى المستشفيات بأعداد كبيرة في الكثير من الدول، وكذلك بنى القرى وأنشأ مدناً كاملة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى أعماله الإنسانية في أوقات الأزمات والكوارث في الكثير من دول العالم.