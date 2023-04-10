حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 151 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك
11 ابريل 2023 01:40
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ مروان بن راشد المعلا ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر الاستقبالات، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.