قصائد «زايد».. قيم إنسانية وفخر بالوطن

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أثرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المكتبة الشعرية بباقة من أجمل القصائد التي عكست مزايا شخصيته وصفاتها، ومواقفه من مختلف القضايا الوطنية والإنسانية والاجتماعية والبيئية، وحملت في تفاصيلها وعباراتها الصادقة والسلسة خبرته في الحياة وحب الوطن. وتميزت قصائده، طيّب الله ثراه، والمُغناة منها، بصفات ساعدت في نجاحها وانتشارها، من حيث قوة العبارة الشعرية، ووضوح المفردات العميقة، إضافة إلى براعة الوصف المطعَّم بالحكمة، وجزالة العبارة، وتعدد المضامين المتصلة بإنسانيته المتأصِّلة. في «يوم زايد للعمل الإنساني» نستعرض أبرز القصائد المغناة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وارتباط القصيدة بسيرته الحافلة بالفكر الثاقب والحكمة والاطلاع والإنسانية، عبر تشجيع الفنانين الإماراتيين على غناء القصائد النبطية لكبار الشعراء المحليين، وقصائده، طيّب الله ثراه، التي تتغنى بالإنسانية والوطن.

«الصدق بيسد»

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتفرّد بملامح أساسية مهمة في نظم الأشعار، تتراءى من خلال القيم الإنسانية التي تضمنتها معظم قصائده، والتي ترتبط بمفاهيم مهمة منها التسامح والسلام والتعايش، وتقدير ودعم المرأة، وضرورة التحلي بالصبر والاجتهاد، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والدفاع عنه. وقد تغنى عدد من أبرز نجوم الغناء في الإمارات والوطن العربي بقصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بينهم الفنان ميحد حمد الذي أدى أغنية «الصدق بيسد» والتي يقول مطلعها:

«عن الكثير الصدق بـ يسد/ والصدق تشهد له مواريه.. والرجل بالأعمال ينعد/ كأنه وفي والا فـ تهفيه.. والشهم يعرف يوم بـ يمد/ ويبين عند الناس طاريه.. كأنه قريب وكان أبعد/ باينشهد له بلي يسويه»، كما أدى ميحد حمد قصيدة «مشغوب منك» الشهيرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

محافل وطنية

أما الفنان حسين الجسمي، فتغنى بقصيدة «ريت أنا في شاطي الرّاحة»، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي حملت في أبياتها الكثير من مشاعر الشجن والأوصاف الجميلة، ويقول مطلعها:

«ريت أنا في شاطي الرّاحه/ من سرور وإنْس ما ريته..

من ورود تبِنّ أرياحه/ والجمال مشيِّدٍ بيته.

ويحرص الجسمي في معظم المناسبات والمحافل الوطنية على التغني بعدد من القصائد التي نظمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأبرزها «الصقور المخلصين» التي يحرص الكثير من الفنانين على تقديمها كل بأسلوبه، بحيث أصبحت حاضرة في المناسبات الوطنية والمهرجانات المحلية، ويقول مطلعها:

مرحبا يا هلا حي بالشهامة/ مرحبا بالصقور المخلصين.. ضامنين الوطن صانوا احترامه/ قدرهم عندنا عالي وثمين.. هم حماة الوطن يوم ازدحامه/ يوم ولد الردي كابي ومهين.

«المنكوس»

وتحت عنوان «الشيخ زايد حبيب الشعوب، وله حضور حتى وهو غايب»، أدى عيضة المنهالي أغنية من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تحمل عنوان «المنكوس»، وتقول كلماتها:

الوجن كالود محتده.. والخدود ابروق زفاني

آه يا من ون من حده.. يا سعادة عمري الثاني

«مرحبا مليار»

أما أحلام، فغنت من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قصيدة «مرحبا مليار»، ويقول مطلعها:

يا سفر داري والأوطاني، يا سعادة من لفي دارك، إلانالي بي الوزا باني..

فنانو الخليج

وأدى مجموعة من فناني الخليج العديد من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويأتي في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده الذي أدى قصيدة «آه يا ويلي من تصاويبك»، إلى جانب راشد الماجد الذي تغنى بقصيدتَي «يا خلّي» و«يا ذا الشباب»، وأصيل أبو بكر «يا نسيم هب»، وعبد المجيد عبدالله الذي أدى قصيدة «من نظرته»، وخالد عبد الرحمن الذي تغنى بقصيدة «يا طير».

في حب زايد

ومن جهة أخرى، أهدى عددٌ من الفنانين أغنيات لفارس الخير والعطاء وأيقونة الإنسانية، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث قدم ميحد حمد أغنية «نهج زايد»، المحملة بين طيات أبياتها الشعرية بمجموعة من المعاني النبيلة والنابعة من قلب إنسان محب لوطنه وقيادته بإخلاص وولاء. وقدم الفنان والملحن فايز السعيد أغنية «حب زايد» من كلمات سلطان المجلي وألحان إبراهيم جمعة وإخراج جمعة السهلي، وأوضح السعيد أن زايد الخير سيظل رمز العطاء والتعايش والإنسانية، وأن قصائده تضم مخزوناً من الإبداع، وملامح رائعة من التراث الإماراتي والأصالة والهوية الوطنية.

أبونا زايد

وقدم الفنان هزاع الرئيسي أغنية «أبونا زايد»، من كلمات حسان العبيدلي وألحان هزاع نفسه، لافتاً إلى فخره بأن يؤدي كلمات تحتفي بقيم الوالد المؤسس وإنسانيته وتكريسه الدائم لمعاني الولاء والانتماء من خلال قصائده المتميزة، بما فيها من مفاهيم اجتماعية وإنسانية عميقة.

اللغة الشعرية

أعربت الفنانة أريام عن فخرها بأنها أدت عدداً من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ما حمّلها مسؤولية كبيرة، لافتة إلى أنها تشرفت بغناء هذه القصائد التي تتميز بعمق الفكرة وجمال اللغة الشعرية التي تُثري المحتوى وتجعل منه رسائل نبيلة، وتنادي بقيم الإنسانية والتسامح والإخاء والمحبة والسلام. وتعتبر أن هذه القصائد ستظل محفورة في الذاكرة الإماراتية، ومنها: «حي بنسيم الشرق» و«مشغوب» و«هلا بنور الفجر» و«يا معزل» و«صوتك يكفيني» و«يا مرحبا يا حي هالفال».

«ألا يا مرحبا»

قدمت الفنانة المغربية الراحلة رجاء بلمليح، من شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قصيدة «ألا يا مرحبا» ولحنتها بنفسها. وحققت القصيدة بمعانيها الراقية انتشاراً واسعاً في العالم العربي.