«الإمارات الصحية» تنفذ 3 مبادرات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نفذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 3 مبادرات ومشاريع، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وتخليداً لذكرى وعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولأعماله الخيرية ومبادراته الإنسانية، سواء داخل الدولة أو في الكثير من دول العالم المحتاجة.

وقال راشد آل علي مدير الاتصال والتسويق بالمؤسسة: «حرصت المؤسسة على إحياء هذا اليوم، من خلال تبني وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، اقتداءً بالوالد المؤسس في دعم الأعمال الإنسانية، والخيرية والتنموية والإغاثية».

وأضاف: «أول هذه المبادرات والمشاريع إنتاج فيديو توثيقي لأهم مآثر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهو عبارة عن أبيات شعرية مصورة، تصف الوالد ومؤسس دولتنا، بأنه كالنور جاء إلى الحياة وأهلها لينشر السلام والمحبة».

وأشار إلى أن الشيخ زايد، رحمه الله، مثل الواحة الخضراء وظل ظليل لظمأى الأرض يروي عطش المحتاجين والفقراء، كما أنه، طيب الله ثراه، كان مثال الأمل لعصره والبشرية، لنشره الفرح والسرور والتفاؤل في كل مكان قدم فيه الخير والدعم والمساعدة.

وذكر أن الفيديو تناول دور الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مساعدة الأيتام والأطفال ليكونوا جزءاً نافعاً لمجتمعاتهم، فكان -رحمه الله- والداً وأباً حنوناً وعطوفاً للكثير من الأطفال المحتاجين في ربوع العالم، مشيراً إلى أنه أيضاً تم استعراض أبرز الصروح والمشاريع والمبادرات الإنسانية والتنموية للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد.

وأوضح أن المؤسسة ارتأت إنتاج هذا الفيديو التسجيلي، ليكون أحد الروافد الإعلامية الحديثة التي توثق العديد من المآثر الكثيرة جداً للوالد المؤسس، الذي وصلت أيادية البيضاء للكثير من المحتاجين في العديد من ربوع العالم.

وأفاد آل علي بأن المبادرة الثانية، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني لعام 2023، تمثلت في توفير المير الرمضاني لعددٍ من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. وقال: «اخترنا تنفيذ هذه المبادرة، اقتداء بالمغفور له الشيخ زايد، الذي كان يكثر من إطعام الطعام وقضاء حوائج الأسر المتعففة والمحتاجين، ويصل خيره لهم دون أن يطلبوا، حيث كان يكفي المحتاج السؤال».

ولفت إلى أن المبادرة الثالثة، هي حفر بئر باسم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية دار البر، التي ستتولى تنفيذ حفر البئر في منطقة بإحدى الدول التي تحتاج بصورة ملحة لحفر بئر ليشرب الإنسان والحيوان.