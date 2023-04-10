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الشيخ زايد.. مآثر إنسانية تجاوزت الزمان والمكان

جمال بن حويرب متحدثاً خلال الندوة (من المصدر)
11 ابريل 2023 02:42

العين (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أقيمت في مركز سالم بن حم الثقافي بمدينة العين ندوة بعنوان «الشيخ زايد.. مآثر إنسانية تجاوزت الزمان والمكان»، وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
استضافت الندوة المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تحدث خلالها عن مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: منذ رحيل المغفور له الشيخ زايد، حرصت الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على إحياء تلك الذكرى بالسير على نهجه في العطاء ومواصلة أعمال الخير التي غرسها في نفوسهم، وفاءً لسيرته واستلهاماً لحكمته. وتابع ابن حم: علمنا زايد أن ما نقدمه من خير للآخرين يعود علينا بخير أكبر، فامتدت أعمال خير الإمارات لمشارق الأرض ومغاربها، فأصبح القاصي والداني يشعر بالعرفان للإمارات وقيادتها، وحملت قيادتنا تعاليم المؤسس وجعلتها عملاً مؤسسياً في مختلف مناحي الحياة. وتطرق جمال بن حويرب خلال الندوة إلى جوانب من فكر الشيخ زايد مؤسس الدولة وباني نهضتها ورمز الإنسانية والعطاء والمحبة، مؤكداً أن المآثر الحميدة لزايد الخير والعطاء، ستبقى راسخة في أذهان الأمم. 

الشيخ زايد
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
جمال بن حويرب
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