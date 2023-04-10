«الإمارات لمتلازمة داون» تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

دبي (وام)

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون احتفالها السنوي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من المسؤولين وذوي متلازمة داون وأسرهم.

تم خلال الحفل - الذي أقيم في فندق «شانغريلا دبي» - تكريم المتطوعين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومستشاريها وأولياء الأمور، ممن ساهموا في دعم وخدمة الجمعية. وقالت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، إن إقامة هذه الفعالية السنوية في شهر رمضان المبارك تسهم في ترسيخ قيم الأصالة والموروث العربي والإسلامي في المجتمع، وهو ترجمة حية لتوجهات قيادتنا الرشيدة ذات النظرة الثاقبة على الأصعدة كافة، ومنها العمل التطوعي.