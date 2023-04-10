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«أبوظبي للزراعة» تكرم «رواد الخير»

«أبوظبي للزراعة» تكرم «رواد الخير»
11 ابريل 2023 02:40

أبوظبي (وام)

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كرمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «رواد الخير لعام 2022» من الهيئات الحكومية، والأفراد الذين ساهموا في تعزيز جهودها في العمل الخيري والإنساني من خلال دعم المبادرات التي أطلقتها عبر برنامج «عون للمشاركة المجتمعية». 
جاء الاحتفاء بهذه الكوكبة من «رواد الخبر» تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وبلديتا أبوظبي والظفرة، ومؤسسة التنمية الأسرية، إضافة إلى خدمات بنك الدم أبوظبي، ومؤسسة الإمارات - برنامج تكاتف، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، إلى جانب تكريم 288 متطوعاً من موظفي الهيئة وأفراد المجتمع، ممن شاركوا في الفعاليات المجتمعية والبيئية والإنسانية بعدد ساعات تطوع بلغ 3142 ساعة. 

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
يوم زايد للعمل الإنساني
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