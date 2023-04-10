الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الصداقة الإماراتية الكورية» تحيي يوم زايد للعمل الإنساني

جانب من أمسية جمعية الصداقة الإماراتية الكورية (وام)
11 ابريل 2023 02:40

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأصول الأجنبية لـ"المركزي" تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

نظمت جمعية الصداقة الإماراتية الكورية في أبوظبي أمسيتها السنوية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات بحضور خلفان المحيربي مشرف معرض الشيخ زايد وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة الإماراتية الكورية. 
وأكد المهندس حميد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وما ينعم به مجتمع الإمارات من قيادة رشيدة تضع على رأس أولوياتها إسعاد شعبها. وقال الحمادي: حرصنا خلال الأمسية على إبراز أهمية تعزيز التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة المبادرة الذاتية لعمل الخير لدى الأجيال القادمة وتعريف أبناء الجاليات الصديقة بعطاءات زايد الخير خلال حياته الحافلة في خدمة البشرية.

جمعية الصداقة الإماراتية الكورية
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
اليوم 14:00
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©