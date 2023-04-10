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شرطة أبوظبي تشارك المجتمع فعاليات «يوم زايد للعمل الإنساني»

جانب من المشاركين في الفعاليات (من المصدر)
11 ابريل 2023 02:40

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أبناء الجالية الهندية فعالية يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك في النادي الهندي بالعين وتأتي الفعالية إحياء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في 19 رمضان سنوياً، وما قدمته أياديه البيضاء من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات.
وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين، أن يوم زايد للعمل الإنساني هو تجسيد لقيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الباقية في نفوسنا، لتصبح مناهج عمل وعطاء، مشيراً إلى أن أياديه امتدت بالخير والعطاء لشعوب العالم أجمع حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للمحبة والتسامح والعطاء الإنساني.
وذكر أن مشاركة أبناء الجالية الهندية في هذه المناسبة تعد متميزة ودليل على المشاعر التي يحملونها من محبة وتقدير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. واستضاف النادي الهندي عدداً من منتسبي إدارة مرور العين وقسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين، وتضمنت المشاركة توزيع بروشورات رقمية توعوية ومشاركة «دورية السعادة» من خلال توزيع الهدايا وإسعادهم، وعمل مسابقات وفعاليات مختلفة. 

شرطة أبوظبي
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يوم زايد للعمل الإنساني
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