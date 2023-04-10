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«خيرية أم القيوين» تطلق مبادرتين للأيتام وأسر نزلاء «الإصلاحية»

«خيرية أم القيوين» تطلق مبادرتين للأيتام وأسر نزلاء «الإصلاحية»
11 ابريل 2023 02:40

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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أعلنت جمعية أم القيوين الخيرية عن مبادرتين بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الأولى اشتملت على توزيع طرود غذائية وعيدية على 63 أسرة أيتام في الإمارة، والثانية توزيع سلع غذائية على 75 أسرة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أم القيوين. وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، إن التاسع عشر من رمضان، يعتبر تخليداً لذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتجسيداً للقيم النبيلة والمبادئ السامية، التي غرسها في نفوس الجميع، وأثمرت إنجازات طيبة قوامها التسامح والخير والتعايش والعطاء وحب القيادة الرشيدة والإخلاص للوطن. وأضاف أنه بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أطلقت الجمعية مبادرات خيرية وإنسانية، تهدف إلى غرس مبادئ الشيخ زايد في نفوس المجتمع، من أجل تنشئة أجيال المستقبل على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، والوقوف بجانب المعوزين، والسير على نهجه الأصيل، الذي جعل العالم يتفاخر بدولة الإمارات. 

جمعية أم القيوين الخيرية
خيرية أم القيوين
أم القيوين
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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