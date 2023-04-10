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علاج سرطان البروستاتا من دون جراحة معقدة

علاج سرطان البروستاتا من دون جراحة معقدة
11 ابريل 2023 02:42

دبي (الاتحاد)

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تقدم المعالجة الكثبية للبروستات علاجاً إشعاعياً عالي الدقة مباشرة إلى البروستاتا باستخدام إبر موضوعة بتوجيه من الموجات فوق الصوتية. يمكن لهذا أن يعالج السرطان من دون الحاجة إلى جراحة جذرية أو دورة العلاج الإشعاعي لأسابيع. علاوة على ذلك، في الدراسات المقارنة، فإن المعالجة الكثبية هي العلاج الأكثر فعالية من حيث التكلفة وأقل خطر لحدوث مضاعفات. تستغرق العملية ساعتين فقط ويمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم من دون الحاجة إلى إجازة من العمل للتعافي.
 وأصبح مركز السرطان الشامل في ميديكلينيك مستشفى المدينة بدبي أول مستشفى يقدم هذا العلاج الفعال للغاية في الإمارات. حيث أجرى فريق من الخبراء في المركز الشامل للسرطان هذا الإجراء الرائد للمعالجة الكثبية للبروستاتا بنجاح في 9 مارس 2023، باستخدام أحدث المعدات بما في ذلك آلة المعالجة الكثبية وجهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية. 
 قادت الفريق الدكتورة رنا عرفان محمود، أخصائية علاج الأورام بالإشعاع، والذي يضم عدداً من التخصصات وفريق التمريض المتمرس في تقديم هذا العلاج عالي الدقة.  وقال المريض: «أعترف بأنني كنت متوتراً لكوني أول مريض يخضع للعلاج ولكن الفريق الطبي بقيادة الدكتورة رنا عرفان محمود كان محترفاً للغاية وجعلني أشعر بالراحة. الآن أنا سعيد لأنني خضعت لهذا العلاج البسيط لعلاج السرطان بدون جراحة. وقالت الدكتورة رنا عرفان محمود، التي قادت العملية: «العلاج الإشعاعي والمعالجة الكثبية يمكن أن يعالج سرطان البروستاتا بنفس نتيجة الجراحة ولكن من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبيرة. المعالجة الكثبية هي الأكثر أماناً والأكثر فعالية من حيث التكلفة وبأقل وقت للتعافي من دون التأثير على الحياة اليومية.

سرطان البروستاتا
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دبي
السرطان
علاج السرطان
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