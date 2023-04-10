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«الجليلة» تمنح ماريوت الدولية جائزة «كريستال الأمل»

«الجليلة» تمنح ماريوت الدولية جائزة «كريستال الأمل»
11 ابريل 2023 02:40

دبي (وام)

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منحت «مؤسسة الجليلة» - العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمعنية بدعم الابتكار الطبي - «ماريوت الدولية» العالمية جائزة «كريستال الأمل» تكريمًا لجهودها وشراكتها طويلة الأمد ودعمها لرسالة المؤسسة.
ومنذ انطلاق مسيرة التعاون بين الجانبين في عام 2015 نجحت «ماريوت الدولية» في جمع تبرعات فاقت قيمتها 11 مليون درهم ما يجعلها أكبر مساهمة تقدمها أي سلسلة ضيافة للمؤسسة حتى الآن.
وقال الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: حملة «الطريق إلى التوعية» مثال واضح على دور التعاون والمبادرات الإبداعية في تحقيق عائدات خيرية مستدامة، ونحن مؤسسة خيرية تسعى لإحداث تأثيرات إيجابية دائمة اعتمادًا على ما نجمعه من تبرعات، وقد أثبتت ماريوت الدولية مكانتها كداعم ثابت لجهودنا وكشريك في رؤيتنا القائمة على بذل الجهود لتحسين حياة الناس المحتاجين، ومع دعمهم المستمر نحن قادرون معاً على إحداث فرق كبير في المجتمعات التي نعمل فيها.

مؤسسة الجليلة
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