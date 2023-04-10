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«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق عيادة أسنان مبتكرة

عيادة مبتكرة محمولة وقابلة للطي لخدمة فئات معينة من المجتمع (من المصدر)
11 ابريل 2023 02:42

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاقها عيادة أسنان محمولة وقابلة للطي لتقديم خدمات الرعاية المنزلية لطب الأسنان، للمرضى غير القادرين على الحضور شخصياً إلى منافذ الخدمة التقليدية بسبب ظروفهم الطبية والجسدية، يأتي ذلك بهدف حرص المؤسسة على تقديم خدمات ريادية لكافة شرائح المجتمع، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويسهم في توفير رعاية صحية عالية الجودة بطريقة تتمحور حول المريض وتراعي ظروفه وتحترم خصوصيته. وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة ومن خلال المنشآت الصحية التابعة لها حريصة على تنويع خيارات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لذا سعت المؤسسة لإطلاق عيادة الأسنان المتنقلة، والقابلة للطي التي تعتبر الخدمة الصحية الحكومية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، التي تستهدف توفير خدمات علاجية في طب الأسنان غير مسبوقة، متاحة لشرائح معينة من المجتمع، بما يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، الأمر الذي يسهم في ترسيخ ريادة المؤسسة في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي، ويتوافق في الوقت نفسه مع توجهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هيفاء هناوي مدير إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة أطلقت 7 عيادات أسنان متنقلة ومحمولة وقابلة للطي، موزعة على جميع المراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة لها، وذلك في إطار السعي المتواصل لتقديم خدمات صحية مستدامة ومتكاملة، مشيرة إلى أن العيادة تتيح لفئات معينة من المجتمع فرصة الاستفادة من خدمات طب الأسنان في منازلهم، وذلك بجودة وكفاءة تماماً كالخدمات التي يتم تقديمها في مرافق ومنشآت المؤسسة، كما تتيح العيادة للكادر الطبي فرصة الوصول لفئات مجتمعية محددة معرّضة لمخاطر متزايدة للإصابة بأمراض الفم والأسنان.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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طب الأسنان
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