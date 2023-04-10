9 محاضرات في «رمضان رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أسدلت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الستار على برنامجها السنوي «رمضان رأس الخيمة» في موسمه العاشر، والذي نظمته بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واشتمل البرنامج على 9 محاضرات متنوعة، مخصصة لشهر رمضان المبارك، أقيمت في عدة مساجد موزعة في رقع جغرافية متعددة من إمارة رأس الخيمة، واستفاد منها حوالي 1772 شخصاً من الذكور والإناث.

وبيَّن أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة أهمية البرنامج الرمضاني «رمضان رأس الخيمة» في موسمه العاشر، مؤكداً حرص المؤسسة على إقامته كل سنة، وتضمينه مخرجات إيمانية وتوعوية مميزة، ممزوجة بنفحات شهر رمضان المبارك.