«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف المليار وجبة»

دبي ( وام )

تشارك «الإمارات للمزادات» كشريك استراتيجي في حملة «وقف المليار وجبة»، وذلك من خلال تنظيم مزادات «أنبل رقم» الخيرية للسنة الثالثة على التوالي لدعم حملات إطعام الطعام الرمضانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لمكافحة الجوع حول العالم. وهذا العام تدعم شركة «الإمارات للمزادات» حملة «وقف المليار وجبة»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، من خلال مزادي «أنبل رقم» الخيريين في دبي وأبوظبي.

رسوخ ثقافة العطاء

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»: تجسد حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حرص دولة الإمارات على تقديم المساعدة للمحتاجين حول العالم، كما تعبر عن القيم النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون منذ قيام الاتحاد، وهو ما تترجمه المبادرات الخيرية والإنسانية التي نشهدها كل عام في شهر رمضان الكريم وتصل آثارها الإيجابية إلى جميع القارات من دون تفرقة وتمييز.

وأضاف سعادة المناعي: نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع حملة «وقف المليار وجبة» من خلال تنظيم مزادات «أنبل رقم» الخيرية التي تدعم حملات إطعام الطعام لتحقيق أهدافها في مكافحة الجوع حول العالم، حيث تحظى هذه المزادات كل عام بإقبال واسع على المشاركة فيها لدعم الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات في مساعدة المحتاجين ومشاركة العالم في جهوده لمكافحة الجوع والقضاء عليه.