إقبال لافت على المطابخ الشعبية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تشهد المنشآت الغذائية من المطاعم والمطابخ الشعبية إقبالاً لافتاً من قبل مختلف شرائح المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، رغبة من المستهلكين في تذوق أشهى الأطباق المقدمة بأشكالها الجاذبة إلى النظر سواء المخصصة لوجبات الفطور أوالسحور.

وأكدت مطاعم ومطابخ حرصها وقبل حلول شهر رمضان اعتماد قائمة الطعام الخاصة بالشهر الفضيل والتي تستعرض تشكيلات جديدة وأطباق رمضانية وعروض خاصة تقدم داخل وخارج المطاعم بهدف تقديم خيارات مختلفة للمستهلك، مع اتباع اشتراطات الصحة العامة من حفظ وتخزين المواد الغذائية السليمة ونظافة الأدوات المستخدمة في إعداد الوجبات وغيرها المتعارف عليها بهدف تقديم أفضل أنواع الخدمة والحفاظ على سمعة المنشأة.

وقال خالد علي المشرف في أحد المطاعم:إن المطعم يشهد طلباً مرتفعاً خلال شهر رمضان مقارنة بغيرها من أشهر العام، نظراً إلى تقديمه تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة سواء المقدمة للفطور والسحور، حيث يفضل العديد من شرائح المجتمع تناول الأطعمة المختلفة خلال رمضان خارج المنازل، والتي تقوم بإعدادها طهاة المطاعم بأشكال وأطباق مميزة تتضمن مذاقات لبلدان متعددة تجذب الناظرين إليها.

وذكر أن المطعم خلال شهر رمضان يحرص على اعتماد وجبات وأصناف جديدة تتناسب مع الشهر الكريم التي يفضل الأغلبية تناولها على مائدة الإفطار والسحور والتي تستوفي كافة اشتراطات الصحة العامة التي تحرص دائرة البلدية على تعريف العاملين عليها وتدعوهم مواصلة تطبيقها لتقديم أفضل خدمة للجمهور.

وأكد علي محمد، العامل في أحد المطابخ الشعبية، أن العمل في شهر رمضان يتطلب الحرص على تطبيق كافة اشتراطات السلامة الغذائية التي تقدم الوجبات والأكلات مستوفية مواصفات ومقاييس الصحة العامة، حيث يحرص المطعم على صحة العاملين بداية، وسلامة المواد المستخدمة والحرص على تخزينها في درجات الحرارة المطلوبة وتجنب تكديس الأخرى التي قد تتعرض إلى التلف وبالتالي الإضرار بصحة المستهلكين والحرص على نظافة المكان والأدوات المستخدمة في كافة مراحل الأعداد والتقطيع والتقديم وحتى مرحلة نقل الأطعمة للتوصيل الخارجي.

رقابة صارمة

من جهتها، تمكنت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة زيارة 244 منشأة غذائية خلال أسبوع تم خلالها تحرير 96 مخالفة وتوجيه 34 إنذارا وملاحظة، والتي تم على إثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بحسب النظم المتبعة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة: إن المفتشين في قسم الرقابة الغذائية تمكنوا خلال أسبوع من تنفيذ زيارات إلى مختلف المنشآت الغذائية العاملة من المطاعم والمخابز والمطابخ وغيرها التي يكثر مهام عملها خلال شهر رمضان، بهدف التحقق من التزامها التام بمختلف اشتراطات الصحة العامة، حيث تمكن المفتشين من رصد عدد من المخالفات وتوجيه الإنذارات والملاحظات بحقها.