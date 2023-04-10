280 ألف وجبة وزعها مجلس مديري مراكز شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

قال العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، مدير مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة في دبي، إن المجلس وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجمعيات الخيرية، قام بتوزيع 280 ألف وجبة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على سائقي السيارات ومُستخدمي الطريق قُبيل آذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «تكاتف» التي ينفذها المجلس بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والتسامح والإخاء بين فئات المجتمع كافة، ‏ وتعزيز القيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومُستخدمي الطريق.

وأكد العميد ماجد السويدي أن «شرطة دبي» مُمثلة في مجلس مديري مراكز الشرطة حريصة على مد جسور التعاون الدائم مع الجهات الخيرية، وتعزيز التعاون المشترك معها في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في العمل على إسعاد المجتمع، مبيناً أن مجلس مديري مراكز الشرطة يقوم بتوزيع وجبات الإفطار في 18 موقع بشكل يومي بدعم ومساندة 458 متطوعاً من الذكور والإناث.

وأضاف العميد السويدي: أن مبادرة «تكاتف» تُعد من المبادرات الهامة التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، لتوزيع وجبات الإفطار، وهي تجسد القيم الإماراتية والنبيلة وترسخ ثقافة الخير، بالإضافة إلى توعية سائقي المركبات ومستخدمي الطريق بالانتباه والتأني، وعدم القيادة بطيش وتهور أثناء اقتراب آذان المغرب وفترة الإفطار.