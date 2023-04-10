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الإمارات

«مياه وكهرباء الإمارات» تقدِّم 2000 وجبة إفطار صائم

«مياه وكهرباء الإمارات» تقدِّم 2000 وجبة إفطار صائم
11 ابريل 2023 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم 2000 وجبة إفطار صائم، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف خلال شهر رمضان الفضيل.
وتسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مبدأ الاستدامة باعتبارها إحدى القيم الرئيسية للشركة، من خلال القيام بدور مجتمعي يهدف إلى تحسين الحياة وتقديم المساعدة للمحتاجين لتحقيق مبدأ التكافل، وخلق آثار إيجابية في مجتمع دولة الإمارات على المدى الطويل. وكجزء من هذه المبادرة، بادر موظفو شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى التطوع لتوزيع الوجبات في مواقع مختلفة داخل أبوظبي.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «إنَّ شهر رمضان المبارك فرصة مناسبة لإعادة النظر في كافة الأمور، والتأمل والشعور بالعرفان ودعم المجتمع. تستوحي شركة مياه وكهرباء الإمارات مبادراتها من الإرث الإنساني والخيري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. تعدُّ مبادراتنا الاجتماعية جزءاً رئيسياً من قيم الشركة التي تدعونا إلى المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل. نأمل أن تساهم مثل هذه المبادرات في تشجيع المزيد من الناس في جميع أنحاء الدولة على تبني روح العطاء خلال شهر رمضان ومساعدة المحتاجين».

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