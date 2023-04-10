الخوف من الله تعالى وخشيته من أهم الأسباب التي تحث العباد على طاعته ومراقبته والقيام بأمره، فالله حذر العباد نفسه، فقال الله عز وجل: (... وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)، «سورة البقرة: الآية 40»، وقال تعالى: (... وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)، «سورة آل عمران: الآية 28»، وقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)، «سورة البروج: الآية 12»، وقال جلّ جلاله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)، «سورة الحج: الآيات 1 - 2».

وقال عز وجل: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ)، «سورة الرحمن: الآية 46».

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ»، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة».

والخوف من الله تعالى وخشيته من أهم الأسباب التي تحث العباد على طاعته ومراقبته والقيام بأمره، فالله حذر العباد نفسه، وأمر بخشيته، وأخبرهم أن بطشه شديد، وأخذه أليم، وأنه سيجمعهم مع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وذلك يوم مشهود، حفاة عراة غرلاً، في صعيد واحد قياماً لرب العالمين، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، القلوب واجفة، والأبصار خاشعة، والخلائق فزعة، قد أحاط الهول بهم، فتصل القلوب الحناجر، وتنقطع الأصوات فلا تسمع إلا همساً، ويشتغل كل امرئ بما فيه، ويفر من أمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ويجيء الرب جلّ جلاله لفصل القضاء بين العباد، ويناديهم: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا الرب جلّ جلاله.

والخوف من الله تعالى وتقواه في الدنيا، يقي عذابه في الآخرة، ويدخل الجنة، وخوف الله في الدنيا يقتضي إحسان العمل، والمسارعة إليه، وعلى المسلم وجوب الخوف من الله تعالى، والاستعداد للقائه، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، والخوف حاجز بين العبد والمعاصي، ومن خاف الله، ونهى نفسه عن هواها، دخل الجنة، وخوف الله دافع للعمل الصالح، فمن أوقعه الخوف في القنوط فترك العمل، فخوفه مذموم.

إصلاح ذات البين

إنّ من أعظم الأعمال أجراً عند الله تعالى إصلاح ذات البين، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِصَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ»، وإصلاح ذات البين من أفضل العبادات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح بين الناس ويحث صحابته على ذلك، لما في هذا العمل من أجر عظيم وخير وفير.

إصلاح ذات البين هو السعي للإصلاح بين المتخاصمين بعد أن ساءت العلاقات بينهم، والعمل على إذابة العداوات والمشاحنات من قلوبهم، سواء أكانت الخصومة بين شخصين أو أكثر، لتعمّ المحبة والتسامح في المجتمع، ويخلو من التدابر والقطيعة، وتكون العلاقات بين الناس مبنية على الاحترام والتقدير.

الصلح بين الناس

والإصلاح بين الناس من أفضل العبادات وأجلِّ القربات، قال الله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)، وقد رتب الله تعالى لمن يسعى بالصلح بين الناس ما يفوق ثواب نوافل الصيام والصلاة والصدقة، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ».

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإصلاح بين الناس، ودعوتهم إلى التسامح فيما بينهم، وحثهم على حلّ خلافاتهم، فعندما أُخبر بخلاف حصل بين أهل قباء، بادر إلى الإصلاح بينهم وقال لأصحابه: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ»، وكان صلى الله عليه وسلم، يحذر أصحابه من الهجر والقطيعة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»، على المسلم أن يبادر بالإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إسهاماً منه في توطيد العلاقات الاجتماعية وحلّ الخلافات، وطمعاً بالأجر العظيم والثواب الجزيل.