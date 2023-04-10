مسجد بن سلطان.. 208 أعوام من الشموخ

سعيد أحمد (عجمان)

الكثير من الزوار يقصدون منطقة مصفوت التابعة لإمارة عجمان، من أجل مشاهدة مسجد بن سلطان الأثري، الذي بني في عام 1815 من قبل المرحوم سلطان بن سعيد البدواوي.

ويعتبر المسجد من أقدم المساجد في المنطقة، ويتميز ببساطته وصغر مساحته، وسهولة الوصول إليه، حيث يتكون من ظلة واحد، وسور حول المسجد، واستخدمت في بنائه مواد الجص والطين، بالإضافة إلى سعف النخيل المستخدم للسقف، وأبواب خشبية، حافظ على ملامحه القديمة إلى يومنا هذا، رغم مرور 208 أعوام على إنشائه.

ويقع المسجد في منطقة جبلية تحيط به مناطق زراعية، وهو قريب من مساكن المواطنين، ويبعد عن مدينة عجمان بنحو 120 كلم، وتشرف عليه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، التي قامت بترميمه باستخدام مواد صديقة للبيئة، وأعادت افتتاحه للمصلين، وهو تحفة معمارية تاريخية، تم تسجيله في وزارة الثقافة والشباب كموقع أثري تاريخي.

ويضم المسجد 3 جدران وجهة واحدة مفتوحة بها عدد من الأعمدة لدخول للمصلين، وتم تزويده بإضاءة ومراوح، ولوحات إرشادية للسياح.