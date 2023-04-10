إطلاق جائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، «جائزة التميز الاجتماعي»، في دورتها الرابعة تحت شعار «اليوم للغد».

تهدف الجائزة إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات للنهوض بالتنمية الاجتماعية. تشمل فئات الجائزة مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع والشخصية الاجتماعية الشابة، المستشار الأسري المتميز والمدرب المجتمعي المتميز، بالإضافة إلى الجهات الرائدة في المسؤولية المجتمعية والمبادرات الاجتماعية المبتكرة، الإنجاز الوطني المتميز، البحث الاجتماعي المتميز، المنصة/ التطبيق/ الموقع الإلكتروني المتميز، أفضل محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتم استلام الأعمال المشاركة حتى نهاية سبتمبر 2023، ومن المقرر تقييم أعمال المشاركين خلال أكتوبر 2023. أما حفل تكريم الفائزين، فينتظر أن يُقام في نوفمبر 2023.

أكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجالات متنوعة من العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام الجمعية عبر تقدير وتكريم المتميزين في العمل الاجتماعي.