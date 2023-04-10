«اجتماعية الشارقة» تنظم مؤتمر الخدمة الاجتماعية 26 أبريل

الشارقة (وام)

تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أعمال مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته الـ14 تحت شعار «الابتكار في العمل الاجتماعي» يومي 26 و27 من الشهر الجاري في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويفتتح المؤتمر بجلسة حوارية بعنوان «الابتكار الاجتماعي في السياسات والإستراتيجيات الاجتماعية» تشارك فيها عدد من الدوائر المحلية والاتحادية.

وقالت مها آل علي مدير الاتصال الحكومي في دائرة الخدمات الاجتماعية إن المؤتمر يطرح ستة محاور ويضم 14 ورشة متخصصة في مجال العمل الاجتماعي، وهي الابتكار الدولي والممارسات العصرية، والابتكار الاجتماعي مع النزلاء (أفلام دراما)، واستخدام الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) لتمكين طلاب الخدمة الاجتماعية، والابتكار الاجتماعي في دولة الإمارات، وإثر الابتكار الاجتماعي على جودة الحياة، والابتكار في مجال تدريب وتأهيل المتعافين من مرض الإدمان، والابتكار الاجتماعي في رعاية ما بعد الصدمة، وثقافة الابتكار الاجتماعي في المجتمع الخليجي، والمجتمعات العلاجية ودورها في التعافي من الإدمان، وبناء القدرة الابتكارية في النشء، والابتكار في دور الإيواء، بالإضافة إلى ورش تستعرض نماذج مبتكرة في التقييم والاستشارة الاجتماعية.