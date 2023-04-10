%90 نسبة حضور طلبة «الخاصة» مع انطلاق الفصل الثالث

دينا جوني (دبي)

أشار عدد من مديري المدارس الخاصة في دبي إلى أن نسبة حضور الطلبة وصلت إلى 90% في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في اليوم الأول من عودة الطلبة للدوام المدرسي، أمس، مع انطلاق الفصل الثالث من العام الدراسي 2022-2023، أما طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية التعليم يعاودون دراستهم للفصل الثالث يوم 17 أبريل الجاري.

وأفاد مديرو المدارس بأن معظم الطلبة التزموا بالحضور إلى المدرسة، بعد إجازة الربيع التي امتدت لأكثر من 15 يوماً خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أن الكوادر الإدارية والتعليمية عادت من إجازتها داخل وخارج الدولة، والتزمت في اليوم الأول من الدوام للفصل الدراسي الثالث، وأنهم أعلموا الطلبة بإجراء اختبارات تقييم مستمر خلال الأسبوع الجاري، لضمان حضورهم والتزامهم بمسؤولياتهم الدراسية.

وأكدت إدارات عدد من المدارس، أن نسبة غياب الطلبة لا تزيد على 10% وتم التواصل معهم وتبين أنهم إما مرضى أو لا يزالون خارج الدولة. وأشاروا إلى أهمية تواصل المدرسة مع أولياء الأمور، وخاصة في حالات الغياب للوقوف على أسبابه وعدم تخلف الطالب عن الدوام المدرسي، ويلتحق بالمدارس الخاصة في دبي أكثر من 326.000 طالب وطالبة، بمعدل نمو بلغ 4.5% في مطلع العام الدراسي الحالي (سبتمبر 2022) بالمقارنة مع نهاية العام الدراسي الماضي (يونيو 2021)، وفق تقرير أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.