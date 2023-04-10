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انطلاق المؤتمر الدولي لـ«أبحاث التوحد» 27 أبريل بأبوظبي

انطلاق المؤتمر الدولي لـ«أبحاث التوحد» 27 أبريل بأبوظبي
11 ابريل 2023 02:39

أبوظبي (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة لوتس هوليستك أبوظبي والجمعية الروسية لتحديات التوحد وحلوله بموسكو أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته الـ 11 خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي بمشاركة 52 متحدثا من الخبراء والمتخصصين في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته وعدد من الجهات والمؤسسات من 26 دولة من أنحاء العالم. 
يأتي تنظيم المؤتمر بهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعظيم الإفادة من الأبحاث العملية والدارسات التي تعرض خلال المؤتمر الذي يصاحبه ثلاث ورش عمل تدريبية عملية اعتباراً من 27 أبريل من قبل مدربين عالميين. 
وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية الاتحادية، إن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لأعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد في دورته الحادية عشرة ورؤية قيادتنا الرشيدة لأهمية الإنسان تؤكد الدور الرائد لدولة الإمارات محلياً وإقليمياً ودولياً في التوعية بالتوحّد، وبذل الجهود كافة للتعريف به ودمج الفئات التي تعاني من اضطراب طيف التوحد في المجتمع والتعريف بحقوقهم. 
وقال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المؤتمر يلقي الضوء على أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والبحوث الحديثة في مجال التوحد ويوفر الفرصة الحقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد للاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد.

أبوظبي
الإمارات
التوحد
خالد بن زايد
أصحاب الهمم
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