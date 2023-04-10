مقر المبرمجين يبحث التحول إلى «الميتافيرس»

دبي (الاتحاد)

عقد مقر المبرمجين أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين ورشة تفاعلية بعنوان «التحول إلى الميتافيرس في مجال التعليم الجامعي» للطلاب المتميزين في جامعات الدولة، تحدث فيها المهندس ثائر فرارجه الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند يونيفيرس»، أحد الشركاء الرئيسيين لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط، ومريم الأميري سفيرة البرمجة في مقر المبرمجين، وتناولت آليات تعزيز تطبيقات «الميتافيرس» في أساليب التعليم العالي، وتقديم تجربة فريدة للطلاب لاستخدام «مايكروسوفت هيلو لينس»، أحد أحدث الإطلاقات التكنولوجية لدى الشركة.

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز الاستفادة من القطاعات الرقمية الجديدة، وتوظيفها في إلهام وبناء مهارات وقدرات أجيال المستقبل على أسس رقمية تعزز مسيرة دولة الإمارات، وتمكنها من بناء أفضل بنية تحتية رقمية.

وأكد ابن غالب أهمية بناء الشراكات وتعزيز أطر التعاون الرقمي مع الشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية، في إثراء المحتوى الرقمي، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، عبر طرح أحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية وتمكين الكوادر المتميزة في الدولة من تجربتها بما يعزز دورها في قيادة هذا القطاع مستقبلاً.

وتناولت الورشة مفهوم عالم «الميتافيرس» الذي ينقسم إلى تقنيات قائمة على «البلوك تشين»، وما تشمله من حلول وتطبيقات، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، والتقنيات القائمة على الواقع الممتد وما تضمه من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المدمج.

واستعرضت الورشة جوانب «الميتافيرس»، وأهميته في التعليم العالي والفرص التي يوفرها هذا القطاع الواعد على المدى القريب والبعيد، وتطرقت إلى أهمية الاستباقية في تمكين الكوادر والأجيال الشابة في هذه المجالات الرقمية للمساهمة في تشكيل مستقبل أفضل للمجتمعات.

وشرحت الورشة للطلاب الفرق بين الجيل الأول للإنترنت «ويب 1» والجيل الرابع «ويب 4» المتقدم القائم على التكنولوجيا المستقبلية، كالذكاء الاصطناعي وعالم «الميتافيرس».