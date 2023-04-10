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«أميركية الشارقة» تستضيف «الحوارات المناخية في التعليم العالي»

جانب من الفعاليات (من المصدر)
11 ابريل 2023 02:40

الشارقة (وام)

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استضافت الجامعة الأميركية في الشارقة أعمال مؤتمر «الحوارات المناخية في التعليم العالي» الذي ترأسه طلبة الجامعة بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي بحضور 150 مشاركاً ومشاركةً من طلبة «أميركية الشارقة» وخبراء بارزين ومسؤولين حكوميين لمناقشة التحضيرات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي يعقد في الدولة نهاية العام الجاري.
شهد المؤتمر مشاركة متحدثين بارزين، من بينهم معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفاطمة الحبشي، رئيسة قسم الشؤون الدولية بالإنابة في الوزارة وجريجوري روس، رئيس قسم الاستدامة في بتروفاك، وحنان صقر، رئيسة قسم مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر (كوب 28)، وفيليب روزنتال، المدير المساعد للبيئة والاستدامة في شركة ويليامز سيل بارتنرشيب العالمية، ومصطفى بيومي، زميل باحث في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وزان نورثكوت، مدير المشاريع في فريق شباب أبطال المناخ التابع لمؤتمر (كوب 28).
وناقش كل من كريتيكا كاديكودي، مساعد نائب رئيس الاستراتيجيات البيئية والاجتماعية والحوكمة في بنك أبوظبي الأول، ووسام قاضي، مدير المبادرات العالمية في ساب، كيفية إعداد الطلبة لشغل وظائف تتمحور حول الاستدامة.  

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