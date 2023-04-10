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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المكلف في جنوب السودان يبحثان العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المكلف في جنوب السودان يبحثان العلاقات الثنائية
10 ابريل 2023 23:33

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دينق داو دينق وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف لجمهورية جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها.

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جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي دينق داو دينق، حيث جرى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لجنوب السودان وكل ما يحقق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية. وأشار سموه إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجنوب السودان، والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتنمية شراكاتهما في القطاعات كافة. من جانبه، أعرب معالي معالي دينق داو دينق عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تنمية أطر التعاون الثنائي على الصعد كافة. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

المصدر: وام
الإمارات
السودان
عبدالله بن زايد
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