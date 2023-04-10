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حاكم أم القيوين يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة بشهر رمضان
10 ابريل 2023 23:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الذي قدم لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيوخ، راجين المولى عز وجل أن يمن على سموه بالصحة والعافية.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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سعود بن راشد المعلا
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