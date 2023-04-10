صقر غباش يشارك في الاجتماع الطارئ الافتراضي لـ«التعاون الإسلامي»
صقر غباش يشارك في الاجتماع الطارئ الافتراضي لـ«التعاون الإسلامي»
10 ابريل 2023 22:57
شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الطارئ الافتراضي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال معالي صقر غباش، خلال كلمته أمام رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمةِ التعاون الإسلامي: نؤكدُ أنَّ مسؤوليتنا التاريخية تملي علينا أنْ نرتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعوب الإسلامية إزاء كلّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأضاف معاليه أننا على قناعة تامة بأنَّ لا حلَّ للقضيةِ الفلسطينية إلا من خلال الوصول إلى حلٍ دائمٍ، وعادلٍ، وشامل يتمثل بحلِّ الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي: المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.