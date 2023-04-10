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الإمارات

طحنون بن زايد: «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة خالدة

طحنون بن زايد: «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة خالدة
10 ابريل 2023 23:02

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يشكل محطة خالدة في مسيرة وطنية عامرة بالعطاء والخير للبشرية جمعاء. وقال سموه -في كلمة بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يوافق 19 رمضان من كل عام- إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» رسخ قيماً وطنية أصيلة ونهجا فريدا في العمل الإنساني وامتدت أياديه البيضاء إلى المحتاجين والمعوزين في شتى بقاع الأرض حتى باتت دولة الإمارات منارة عالمية للعمل الإنساني وأيقونة للعطاء.

وأضاف سموه، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل هذه المسيرة المباركة لترسيخ ريادتها في العمل الإنساني العالمي، وتتوجه بالعون والمساندة للجميع أينما وجدوا دون تمييز، وهو ما جعلها في طليعة دول العالم في العمل الإنساني.

وأكد سموه أن العمل الإنساني في دولة الإمارات بات اليوم منهاج عمل وأسلوب حياة، بفضل إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستبقى على الدوام نموذجاً عالمياً متفرداً للعطاء العابر للحدود وعاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية.

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